В Госдуме подтвердили опасения Киева касательно «грядущей катастрофы»

Украина становится колониальным государством, где люди будут работать на западную экономику и каждый миллиард, который Запад выделяет стране, забирается в десятикратном размере ее ресурсами. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине грозит катастрофа, поскольку страны Европы под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны.

«С Украины не только сейчас захотели что-то получить, это происходит уже не один год, с лета 2014-го. Системно все важные госпредприятия, которые были в ведении государства, оборонно-промышленного комплекса, переходят в ведение западных и американских компаний», — приводит слова Водолацкого RT.

Он добавил, что сейчас идет следующий этап: плодородную землю хотят выкупить западные инвесторы, которые взамен подачек Украине забирают лучшие, невосстанавливаемые ресурсы.

Также депутат обратил внимание на то, что в ближайшие два года ничего украинского в стране не останется, поскольку число людей, покидающих Украину, катастрофически растет.