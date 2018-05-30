В Киеве констатируют массовый отток работников АЭС за рубеж

Сотрудники украинских атомных электростанций (АЭС) из-за критического недофинансирования отрасли начали массово уезжать работать в Россию, Турцию и Белоруссию, рассказала депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, — массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков до инженеров управления реакторами и другим высокотехнологическим оборудованием», — написала она в своем Facebook.

Депутат пояснила, что недостаток финансов был вызван дискриминационной тарифной политикой регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По ее мнению, украинцы заслуживают достойной зарплаты за свою работу, поэтому необходимо срочно изменить возникшую ситуацию.

Ранее в мае украинский генерал Николай Маломуж назвал массовый отъезд граждан за рубеж национальной трагедией Украины. По его словам, «активная и интеллектуальная часть» трудоспособного населения.