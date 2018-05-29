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Украинский генерал рассказал о главной трагедии страны

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Национальной трагедией Украины стал массовый отъезд граждан за рубеж. С таким заявлением выступил генерал ВСУ Николай Маломуж.

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Он подчеркнул, что Украину покидает трудоспособное население –– «активная и интеллектуальная его часть».

«Это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет», — заявил Маломуж в эфире NewsOne, отметив, что к настоящему времени около 9 млн украинцев уехали в Польшу, Россию, Италию, Канаду, США, Испанию и Португалию.

По словам генерала, это связано с отсутствием перспектив и невозможностью свободно развивать бизнес на Украине. Он подчеркнул, что именно развитие бизнеса могло бы создать рабочие места и обеспечить «высокие стандарты».

По последним данным, за 2017 год трудовые мигранты перевели из Польши на Украину около $3,2 млрд.

Ранее, 20 мая, президент Украины Петр Порошенко назвал свои главные достижения на посту главы государства, среди которых –– «усиление армии, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом и безвизовый режим более чем со 100 странами».

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