В ООН спрогнозировали резкое падение численности населения Украины

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, согласно которому к 2050 году население Украины сократится до 36 млн человек.

Эксперты уверены, что в ближайшие десятилетия численность населения республики продолжит быстро сокращаться и уже в 2020 году в стране останется менее 43 млн человек.

Наименьший показатель численности украинцев был зафиксирован в 1950 году –– 37,3 млн человек.

Только в прошлом году население Украины сократилось на 198,1 тыс. человек. Таким образом страна занимает одно из последних мест в Европе по демографическим показателям.

По данным Госстата Украины, в стране по состоянию на 1 января 2018 года проживали 42,3 млн граждан. При этом число умерших существенно превышает число новорожденных — 100 к 63.