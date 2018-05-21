Прямой эфир

В ООН спрогнозировали резкое падение численности населения Украины

0
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, согласно которому к 2050 году население Украины сократится до 36 млн человек.

Впереди пустыня
Потеряет ли Россия 10 млн населения к середине XXI века

Эксперты уверены, что в ближайшие десятилетия численность населения республики продолжит быстро сокращаться и уже в 2020 году в стране останется менее 43 млн человек.

Наименьший показатель численности украинцев был зафиксирован в 1950 году –– 37,3 млн человек.

Только в прошлом году население Украины сократилось на 198,1 тыс. человек. Таким образом страна занимает одно из последних мест в Европе по демографическим показателям.

По данным Госстата Украины, в стране по состоянию на 1 января 2018 года проживали 42,3 млн граждан. При этом число умерших существенно превышает число новорожденных — 100 к 63.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Демограф назвал оптимистичным прогноз ООН по сокращению населения РФ
ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 млн к 2050 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017