Эксперты назвали главные причины для дефолта на Украине

На Украине существует реальная угроза экономического кризиса и огромный госдолг и неудовлетворительные результаты реформ могут «стать спусковым крючком» дефолта. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные изданием «Апостроф».

«Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем», — отметил глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

Он отметил, что поправить ситуацию можно, если Международный валютный фонд (МВФ) окажет финансовую помощь.

«Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% (будет дефолт. — iz.ru)», — добавил экономист.

При этом многие эксперты сошлись во мнении, что отказ Киева от долговых обязательств перед МВФ «станет концом света» для Украины. Экономический кризис приведет к обвалу гривны, инфляции, росту безработицы и еще большему оттоку работоспособного населения. Также вероятный дефолт «навредит репутации украинского государства», пишет издание.

По состоянию на 1 октября 2017 года внешний долг Украины составил $117,350 млрд. Долг госсектора при этом составляет $46,5 млрд, еще $70,8 млрд –– задолженность частного сектора.

С 2015 года МВФ оказывает Украине финансовую помощь. Взамен на транши Киев должен провести ряд реформ, среди которых введение антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения. Всего в рамках программы Украина рассчитывает получить около $17 млрд.

21 мая сообщалось, что депутат Верховной рады предложил торговаться и выдвигать более жесткие условия, шантажируя МВФ дефолтом.