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Депутат рады предложил шантажировать МФВ ради выгодных кредитных условий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украина должна торговаться с Международным валютным фондом (МВФ) и выдвигать более жесткие условия, шантажируя МВФ дефолтом. С таким предложением выступил депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш.

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По его словам, Киев больше не может повышать тарифы на газ для населения, как того требует фонд, поэтому Украина должна не бояться требовать для себя более выгодных условий кредитования.

«Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену (на газ. — Ред.), то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — заявил Кирш в интервью «Обозревателю».

Депутат считает, что МВФ испугается такого сценария, так как Украина «является барьером, отделяющим Запад от России».

С 2015 года МВФ оказывает Украине финансовую помощь. Взамен на транши Киев должен провести ряд реформ, среди которых введение антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения. Всего в рамках программы Украина рассчитывает получить около $17 млрд.

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