Эксперт оценил возможность возвращения ЛНР в состав Украины

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал заявление и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислава Дейнего о том, что если Киев выполнит Минские соглашения, то республика вернется в состав Украины.

«Юридически Киев подписал Минские соглашения, следовательно, обязался их выполнять. То есть формально он на это уже пошел. По факту он их выполнять не собирается», — приводит слова эксперта RT.

Вместе с тем аналитик отмечает, что ЛНР в состав Украины не вернется, но по факту они там находятся, однако нарисованные на карте границы и реальное положение вещей — это разные вещи.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. В феврале 2015 года представители обеих республик, Киева, Москвы и ОБСЕ заключили Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Документ предусматривает установление режима перемирия и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Против реализации «Минска-2» неоднократно выступали политические верхи Украины. Так, в начале июня украинский президент Петр Порошенко и вовсе заявил, что никакого минского процесса по урегулированию конфликта в Донбассе «не существует».