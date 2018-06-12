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Аваков призвал отказаться от Минских соглашений

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Фото: РИА НОВОСТИ/Стрингер
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разработал новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе и призвал отказаться от Минских соглашений. Свою точку зрения он изложил в блоге в издании «Украинская правда».

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В качестве аргумента он указывает на то, что Минские договоренности находятся вне украинского правового поля, поэтому их не может ратифицировать Верховная рада.

По словам Авакова, МВД уже разработало стратегию «деоккупации и реинтеграции» Донбасса на основе «механизма малых шагов». Для этого необходимо выбрать участок, куда отведут силы противника, и таким образом будет создана безопасная зона.

Далее, по его плану, следует постепенно вводить миротворцев ООН в регион, разминировать территории и приступить к решению экологических проблем. При этом выборы на «деоккупированных» территориях нужно провести лишь спустя три года после прекращения огня.

Также министр предлагает принять законы об амнистии и «коллаборантах», отмечает «РИА Новости».

Ранее Аваков неоднократно обрушивался с критикой на Минские соглашения. Так, 7 июня глава МВД объявил минский процесс мертвым, аргументировав это тем, что он не решает проблем Украины.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

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