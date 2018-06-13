Киев убрал три поселка в Донбассе из списка неподконтрольных

Власти Украины исключили три населенных пункта в Донбассе из списка неподконтрольных Киеву, сообщает информагентство «Украинские новости».

Такое решение было принято на заседании кабмина 13 июня.

Так, из перечня убрали поселок Гладосово и Травневое в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новоалександровку в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Их внесли в список находящихся на линии соприкосновения.

Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. Конфликт продолжается до сих пор.

В апреле 2018 года украинские власти изменили формат операции с «антитеррористической» на «операцию объединенных сил» (ООС). Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских военных в урегулировании конфликта.

В начале июня глава МВД Украины Арсен Аваков раскрыл план по «возвращению» неподконтрольных Киеву регионов. По его словам, он будет включать в себя несколько компонентов, в числе которых коммуникационный и информационный.