Прямой эфир

Киев убрал три поселка в Донбассе из списка неподконтрольных

0
Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины исключили три населенных пункта в Донбассе из списка неподконтрольных Киеву, сообщает информагентство «Украинские новости».

Донбасс готовится к обороне
В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ

Такое решение было принято на заседании кабмина 13 июня. 

Так, из перечня убрали поселок Гладосово и Травневое в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новоалександровку в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Их внесли в список находящихся на линии соприкосновения.  

Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. Конфликт продолжается до сих пор.

В апреле 2018 года украинские власти изменили формат операции с «антитеррористической» на «операцию объединенных сил» (ООС). Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских военных в урегулировании конфликта.

В начале июня глава МВД Украины Арсен Аваков раскрыл план по «возвращению» неподконтрольных Киеву регионов. По его словам, он будет включать в себя несколько компонентов, в числе которых коммуникационный и информационный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хранилище с 270 т химотходов разрушилось в Донбассе
Актер Пашинин объяснил, ради чего воюет в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017