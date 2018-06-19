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Шахтеры устроили митинг у здания Верховной рады

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Украинские шахтеры вышли к зданию Верховной рады Украины с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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«В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн гривен ($28,9 млн. — iz.ru)», — написал представитель профсоюза в соцсети Facebook.

Он отметил, что работодатели не выплатили зарплаты шахтерам Донбасса на сумму более 400 млн гривен ($15 млн). Представитель профсоюза призвал парламентариев поддержать законопроект о внесении изменений в бюджет на 2018 год, которые предполагает выделение достаточного объема средств на финансирование отрасли.

По данным МВД республики, из-за акции протеста в центре Киева вызвали затруднения в движении транспорта.

17 мая крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал», который раньше назывался «Криворожсталь», остановил работу из-за забастовки рабочих. Горняки пожаловались на неисправную технику.

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