Шахтеры устроили митинг у здания Верховной рады

Украинские шахтеры вышли к зданию Верховной рады Украины с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн гривен ($28,9 млн. — iz.ru)», — написал представитель профсоюза в соцсети Facebook.

Он отметил, что работодатели не выплатили зарплаты шахтерам Донбасса на сумму более 400 млн гривен ($15 млн). Представитель профсоюза призвал парламентариев поддержать законопроект о внесении изменений в бюджет на 2018 год, которые предполагает выделение достаточного объема средств на финансирование отрасли.

По данным МВД республики, из-за акции протеста в центре Киева вызвали затруднения в движении транспорта.

17 мая крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал», который раньше назывался «Криворожсталь», остановил работу из-за забастовки рабочих. Горняки пожаловались на неисправную технику.