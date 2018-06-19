Украинский политолог объяснил «закипание» в Киеве у здания Верховной Рады

Ситуация «бурения» и «закипания» происходит сейчас во многих социальных сферах Украины. Нарастающие локальные протестные акции в Киеве будут повторяться все чаще. Такое мнение в интервью порталу iz.ru высказал украинский политолог Олег Соскин.

Митинг у здания украинского парламента начался утром во вторник, 19 июня. Протестующие шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур попытались прорваться в Раду. Произошли столкновения между стражами порядка и митингующими. Праоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Горняки требуют от властей принятия закона о надлежащем финансировании угольной отрасли, а бывшие силовики — восстановления надлежащих пенсий и льгот. Как сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook, задолженность перед шахтерами Донбасса составляет более 400 млн гривен ($15 млн). Представитель профсоюза призвал депутатов поддержать законопроект о внесении изменений в бюджет на 2018 год, которые предполагают выделение достаточного количества денег на финансирование отрасли.

«Нынешняя акция это элемент нарастания неприятия режим бандократии во главе с Порошенко, Гройсманом, Турчиновым и остальных. Ситуация во многих экономически-социальных направлениях приобретает состояние открытого конфликта. Денег в бюджете нет для того, чтобы выплачивать положенные афганцам, чернобыльцам и другим социальным группам дополнительные социальные пособия. Тем более их хотят вообще сократить на следующий бюджет. Естественно, кто-то еще политически на этом зарабатывает, стимулируя их к активной фазе протеста. Но ситуация «бурения» и «закипания» происходит сейчас во многих сферах», – сказал Соскин.

По инициативе Порошенко первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание. А также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов, заключил политолог.

«Очень важно, что к группе протестующих вышла именно Геращенко для того, чтобы снять напряжение, потому что она представляет напрямую интересы группы Порошенко. Следовательно, можно говорить что это ситуация не создана Порошенко. Это выгодно только оппозиции. Прежде всего группе Тимошенко. Через неделю ситуация не улучшится, она станет еще более неспокойной и опасной, в связи с тем, что долги по зарплатам и социальным выплатам усиливаются. Параллельно вырастают и цены на все. К тому же, усиливается маховик инфляции. Грядет повышение цен на газ для населения как минимум на 30 процентов», – сказал Соскин.

По словам украинского политолога, в ближайшее время после протеста ветеранов Афганистана, шахтеров, и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС могут «взорваться» и другие социальные группы. Многодетные матери, пенсионеры либо отряды профсоюзов промышленных предприятий, преподаватели и врачи. Эксперт так же не исключает, что следующими протестующими будут фермеры.

Ранее директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что двое правоохранителей пострадали в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в центре Киева. Полиция задержала одного нарушителя. По данным МВД республики, из-за акции протеста в центре Киева вызвали затруднения в движении транспорта.