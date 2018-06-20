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На Украине призвали переименовать Переяслав-Хмельницкий

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Фото: commons.wikimedia.org
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Верховная рада 20 июня может рассмотреть вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий, чтобы исключить из него упоминание о гетмане Богдане Хмельницком, который пошел на воссоединение русских земель в XVII веке. Об этом рассказал украинский нардеп Игорь Попов на своей страничке Facebook.

По мнению законодателя, вторую часть названия города надо убрать, поскольку Хмельницкий оказался «скрытым коммунистом».

Он добавил, что на этом останавливаться нельзя и стоит вернуть прежнее название улице Хмельницкого в Киеве, заменить голову памятнику Хмельницкого на «более политкорректную» и развернуть коня так, чтобы всадник показывал булавой не в сторону Москвы.

Переяслав-Хмельницкий — город областного значения в Киевской области Украины с населением около 27 тыс. жителей. Это один из древнейших городов Руси (древнее название — Переяславль или Переяславль-Русский), столица Переяславского княжества. Нынешнее название населенный пункт получил в октябре 1943 года.

Сам Богдан Хмельницкий в последнее время не нравится украинским националистам, так как именно под его руководством Запорожская Сечь, Левобережье Днепра, а также Киев окончательно открестились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства.

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