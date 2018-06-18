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Пограничнику сломали челюсть в Мариуполе за требование меню на украинском

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Подполковник Госпогранслужбы Украины по имени Стас подрался с охраной одного из кафе-баров Мариуполя из-за меню на русском языке. Об инциденте сообщила в своем Facebook замглавы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

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Эпизод произошел 17 июня в заведении RedCups RDCP Lounge. По словам Бобровской, пограничник попросил дать ему меню на украинском языке, на что охрана повалила его на пол и просто сломала ему челюсть.

В свою очередь, директор RedCups сообщила мариупольском изданию «0629» свою версию событий. Так около 22:00 в кафе пришли семь человек, среди них была одна девушка. Все они разговаривали на русском. Охранники кафе предупредили, что вход только по фейсконтролю и гостей проверяют металлоискателем, на что компания отреагировала негативно. Затем гости были недовольны тем, что персонал бара разговаривает на русском.

Следующей претензией стало меню заведения, составленное не на украинском языке. Чтобы уладить конфликт, директор кафе предложила перевести меню на украинский, но один из мужчин был пьян и грубо разговаривал с диджеем. В итоге компании предложили покинуть заведение.

В это время двое человек из этой группы извинились за своего товарища и вышли на улицу, где конфликт продолжился. Один из мужчин ударил охранника, завязалась потасовка. В это время сотрудники кафе вызвали полицию и скорую помощь и только потом узнали, что в этой компании были сотрудники погранслужбы.

Конфликты на почве использования русского языка происходят на Украине не в первый раз. Так, на прошлой неделе украинский националисты устроили скандал из-за объявлений на русском языке, которое висело в общежитии одного из киевских вузов.

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