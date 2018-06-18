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В Риге врач отказалась обследовать русскоязычную девочку

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Фото: Global Look Press/blickwinkel
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Детский врач в одной из поликлиник Риги не уделила внимания врожденным проблемам со здоровьем русскоязычной шестилетней девочки, которая пока не понимает по-латышски. О визите в больницу мать ребенка по имени Екатерина рассказала в группе «Русское образование в Латвии» на Facebook.

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По ее словам, они с дочкой вошли в кабинет, поздоровались на русском, после чего врач пригласила ребенка сесть на стул на латышском языке. Екатерина сказала, что девочка пока не понимает по-латышски, и в ответ получила лекцию о том, как это плохо. 

«На мой комментарий, что в Латвии 37% русских, ответила категорично: латышский государственный, знать обязаны. Берите государственного переводчика и не качайте права», — приводит слова Екатерины Sputnik Латвия.

Параллельно врач рассказала о латвийском государстве и законах, которые не обязывают медработников знать русский, а в карточке девочки написала, что та к школе не готова, поскольку ребенок не смог ответить на вопрос по арифметике.

При этом Екатерина отметила, что у ребенка есть врожденные проблемы, но врач ими даже не поинтересовалась.

В Латвии проживают около 2 млн человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

В начале апреля 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения, что вызвало волну протестов. Реформа должна завершиться к 2021/22 учебному году. 

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