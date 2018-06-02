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В Латвии проходит шествие в защиту русских школ

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Фото: ТАСС/Мария Иванова
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В столице Латвии Риге проходит массовое шествие, участники акции выступают против перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

ТАСС передает, что более 3 тыс. человек собрались около памятника Латышским красным стрелкам, чтобы пройти маршем к зданию правительства республики.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями «Наши дети — наши права», «Стоп лингвистическому геноциду» и детские рисунки.

1 мая до 10 тыс. человек выступили в Риге против перевода русских школ на латышский язык.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Реформа должна завершиться к 2021/22 учебному году. 

В начале 2018 года в Риге прошло несколько демонстраций в защиту билингвального образования.

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