В Киеве рассказали о «работающих на спецслужбы РФ» крымских детях

В Крыму действует «система привлечения детей в военизированные структуры» начиная с детского сада, рассказал постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Нет ни морального, ни возрастного ценза для привлечения детей к военной подготовке. В большинстве случаев это принудительно или добровольно-принудительно, и желание ребенка тут мало что значит», — рассказал он в интервью украинской газете «Обозреватель».

По его словам, если дети начнут уклоняться от военной подготовки, то их не будут допускать до обучения в школе, а их родителей ожидают «огромные проблемы с российскими спецслужбами».

Бабин уточнил, что детей тренируют для того, чтобы они помогали российским пограничникам. Их основная задача, по рассказам постпреда, искать украинцев, незаконно попадающих на полуостров.

Вместе с тем политик признался, что ничего не может сказать относительно количества «завербованных» ребят и их возраста, однако уверенно подчеркнул, что «исключений нет ни для кого».

Бабин известен своими провокационными и неподтвержденными фактами заявлениями о России и Крыме. Так, в конце мая он заявил, что после воссоединения Крыма с Россией боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, не стали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли.