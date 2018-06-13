Прямой эфир

В Киеве рассказали о «работающих на спецслужбы РФ» крымских детях

0
Фото: Depositphotos/Lisovoy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму действует «система привлечения детей в военизированные структуры» начиная с детского сада, рассказал постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Нет ни морального, ни возрастного ценза для привлечения детей к военной подготовке. В большинстве случаев это принудительно или добровольно-принудительно, и желание ребенка тут мало что значит», — рассказал он в интервью украинской газете «Обозреватель».

По его словам, если дети начнут уклоняться от военной подготовки, то их не будут допускать до обучения в школе, а их родителей ожидают «огромные проблемы с российскими спецслужбами». 

Бабин уточнил, что детей тренируют для того, чтобы они помогали российским пограничникам. Их основная задача, по рассказам постпреда, искать украинцев, незаконно попадающих на полуостров.

Вместе с тем политик признался, что ничего не может сказать относительно количества «завербованных» ребят и их возраста, однако уверенно подчеркнул, что «исключений нет ни для кого».

Бабин известен своими провокационными и неподтвержденными фактами заявлениями о России и Крыме. Так, в конце мая он заявил, что после воссоединения Крыма с Россией боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, не стали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские радикалы устроили скандал из-за объявлений на русском языке
Генерал СБУ оценил перспективы «возвращения» Донбасса и Крыма

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017