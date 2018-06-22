Bloomberg опубликовал карту с «ничейным» Крымом

Американское информагентство Bloomberg в одной из статей опубликовало карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Материал посвящен роли выборов в экономике развивающихся стран. На прилагающейся карте Россия обозначена темно-серым цветом, Украина — желтым, а сам Крым окрашен в светло-серый цвет.

При этом в самой статье никакой информации о России и полуострове не приводится.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

Несмотря на результаты всенародного голосования, Киев и ряд западных стран считают Крым «временно оккупированной территорией». Украинские власти переодически заявляют о желании вернуть полуостров. В ответ на это в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно. Так, президент России Владимир Путин заявлял, что обстоятельств, при которых полуостров вернется под контроль Украины, нет «и не будет никогда».