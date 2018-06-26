Пьяный помощник депутата партии Порошенко выстрелил в ребенка

На Украине помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура выстрелил в 14-летнего мальчика из травматического пистолета, сообщает украинское издание ТСН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 июня на стадионе в городе Вишневое Киевской области. По данным собеседника издания, помощник был пьян и ранил ребенка по неосторожности.

Ранение касательное, подростку оказывают медицинскую помощь. Помощник нардепа задержан, а его пистолет изъят.

Юлий Мамчур — нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» и украинский военный летчик.

Ранее глава СНБО Александр Турчинов пожаловался на большое количество позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в украинской политике.