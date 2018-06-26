Володин призвал Европу отреагировать на недопуск Примакова на Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских парламентариев незамедлительно отреагировать на запрет властей Украины на въезд российскому телеведущему Евгению Примакову.

Так он прокомментировал инцидент, произошедший 26 июня, когда украинские пограничники не пропустили Примакова и корреспондента RT Полю Слиер на территорию страны без объяснения причины. Они планировали принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ.

«Поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны наших европейских коллег-парламентариев», — приводит слова Володина ТАСС.

ОБСЕ как организатору мероприятия, на которое не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию, считает спикер.

По его мнению, Киев ограждает своих граждан от любой информации, которая не вписывается в логику их нынешних действий.