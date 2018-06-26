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В Кремле прокомментировали ситуацию с отказом во въезде на Украину Примакову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле пока не знакомы с обстоятельствами, которые послужили причиной отказа журналисту Евгению Примакову во въезде на Украину, однако обещают разобраться в произошедшем.

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«Мы не знаем, что стало основанием для этого, на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем информацией», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник, 26 июня, стало известно о том, что в киевском аэропорту Борисполь пограничники не пропустили на Украину Примакова. Он планировал участвовать в экспертной конференции ОБСЕ по правам журналистов.

Тележурналист, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Примаков заявил о том, что не намерен обращаться в международные инстанции и оспаривать решение властей республики.

По словам Примакова, ему объявили, что он несет угрозу безопасности Украины, и запретили въезд на пять лет, сообщает «РИА Новости».

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