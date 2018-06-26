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Российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Украинские пограничники не пропустили на Украину российского телеведущего Евгения Примакова.

Журналист прибыл в аэропорт Борисполь 26 июня и планировал освещать визит в Киев уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Украине.

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В МИД России заявили, что посольство в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины в связи с отказом во въезде телеведущему Примакову. По сообщению РЕН ТВ, его предположительно задержали и депортируют.

Москалькова прибыла в Киев утром 26 июня. Омбудсмен планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа судна «Норд», которое украинские пограничники в марте задержали в Азовском море.

Журналист Евгений Примаков (псевдоним Евгений Сандро. — Ред.) — внук российского политика Евгения Примакова.

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