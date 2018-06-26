Российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили на Украину российского телеведущего Евгения Примакова.

Журналист прибыл в аэропорт Борисполь 26 июня и планировал освещать визит в Киев уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Украине.

В МИД России заявили, что посольство в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины в связи с отказом во въезде телеведущему Примакову. По сообщению РЕН ТВ, его предположительно задержали и депортируют.

Москалькова прибыла в Киев утром 26 июня. Омбудсмен планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа судна «Норд», которое украинские пограничники в марте задержали в Азовском море.

Журналист Евгений Примаков (псевдоним Евгений Сандро. — Ред.) — внук российского политика Евгения Примакова.