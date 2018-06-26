Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев утром во вторник, 26 июня.

В украинской столице омбудсмен планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа судна «Норд», которое в марте украинские пограничники задержали в Азовском море, сообщает ТАСС.

Как сообщила Москалькова журналистам, после визита в Киев она намерена посетить украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии в ЯНАО за организацию террористического сообщества. По ее словам, она попросила «руководителя пенитенциарной системы, чтобы [к Сенцову] был допуск врачей, которые предложат адвокаты и родственники», однако сам заключенный, объявивший голодовку, говорит, что «вообще не хочет встречаться ни с какими врачами».

Договоренность о посещении омбудсменами заключенных на территориях России и Украины была достигнута президентами двух стран 9 июня. Москалькова должна была отправиться на Украину еще 18 июня на встречу с арестованным главредом портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, но ее поездка была сорвана. Кроме того, график визитов претерпел ряд незапланированных изменений из-за действий украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая, находясь в России с 14 июня, неоднократно нарушила достигнутые с Москальковой договоренности о посещении осужденных.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что процесс посещения заключенных затрудняется несогласованностью действий и выдвижением новых условий.