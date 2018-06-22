Украина официально уведомила Россию об отказе консулу в посещении Вышинского

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила копию уведомления украинского МИДа об отказе руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому во встрече с российским консулом. Омбудсмен также пока не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО.

Москалькова рассказала, что просила уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову провести ее к журналисту, как так законы Украины позволяют местному омбудсмену взять в следственный изолятор иностранного гостя, пишет «РИА Новости».

9 июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора договорились, что украинских заключенных в России и россиян на Украине посетят омбудсмены обеих стран. У каждой стороны в списках для посещений по 34 человека. Этот же вопрос главы государств затронули во время беседы 21 июня.

21 июня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в страну для Москальковой, чтобы она могла посетить задержанных в республике россиян. Омбудсмен планировала посетить Вышинского 23 июня, но Киев так и не выдал ей разрешение на визит.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. В тот же день прошли обыски в офисе «РИА Новости Украина» и некоторых сотрудников агентства. 17 мая суд Херсона арестовал журналиста на два месяца.