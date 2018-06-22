Прямой эфир
Сюжет:

Украина официально уведомила Россию об отказе консулу в посещении Вышинского

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила копию уведомления украинского МИДа об отказе руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому во встрече с российским консулом. Омбудсмен также пока не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО.

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

Москалькова рассказала, что просила уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову провести ее к журналисту, как так законы Украины позволяют местному омбудсмену взять в следственный изолятор иностранного гостя, пишет «РИА Новости».

9 июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора договорились, что украинских заключенных в России и россиян на Украине посетят омбудсмены обеих стран. У каждой стороны в списках для посещений по 34 человека. Этот же вопрос главы государств затронули во время беседы 21 июня. 

21 июня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в страну для Москальковой, чтобы она могла посетить задержанных в республике россиян. Омбудсмен планировала посетить Вышинского 23 июня, но Киев так и не выдал ей разрешение на визит.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. В тот же день прошли обыски в офисе «РИА Новости Украина» и некоторых сотрудников агентства. 17 мая суд Херсона арестовал журналиста на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев получил от МИД РФ просьбу о визите Москальковой к 50 россиянам на Украине
Украинец Кольченко прибавил в весе после голодовки в российской колонии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017