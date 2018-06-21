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В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Порошенко

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Диалог состоялся по инициативе Киева, сообщает пресс-служба Кремля. 

Так, стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе с учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция).

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Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в регионе и ростом числа жертв среди мирных жителей из-за участившихся обстрелов украинскими силовиками. Он подчеркнул безальтернативность комплекса мер по выполнению Минских соглашений как основы политического урегулирования ситуации в Донбассе.  

Оба лидера также обсудили реализацию предложения России по учреждению охранной миссии ООН на Украине.

Кроме того, была затронута тема обмена удерживаемыми лицами и посещения омбудсменами обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

Как уточнили в пресс-службе украинского лидера, Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

В прошлый раз телефонный разговор обеих политиков состоялся 9 июня. Стороны обсудили состояние здоровья осужденных в России граждан Украины и договорились, что в ближайшее время омбудсмены обеих стран посетят заключенных.

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