В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Диалог состоялся по инициативе Киева, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе с учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция).

Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в регионе и ростом числа жертв среди мирных жителей из-за участившихся обстрелов украинскими силовиками. Он подчеркнул безальтернативность комплекса мер по выполнению Минских соглашений как основы политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Оба лидера также обсудили реализацию предложения России по учреждению охранной миссии ООН на Украине.

Кроме того, была затронута тема обмена удерживаемыми лицами и посещения омбудсменами обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

Как уточнили в пресс-службе украинского лидера, Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

В прошлый раз телефонный разговор обеих политиков состоялся 9 июня. Стороны обсудили состояние здоровья осужденных в России граждан Украины и договорились, что в ближайшее время омбудсмены обеих стран посетят заключенных.