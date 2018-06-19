В Киеве раскрыли план Б по возвращению Донбасса

Возвращение территорий, которые потеряла Украина, должно происходить в обратном порядке — сначала Донбасс, а потом Крым. Такое мнение высказал экс-украинский посол в Хорватии, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко в интервью газете «Апостроф».

«Сначала мы должны вернуть край горняков, а тогда уже взяться за Крым. Если Россия заблокирует мирный план по возвращению Донбасса, то это и есть план Б украинской стороны — переходим к Крыму», — сказал политик, добавив, что тогда ситуация для Москвы осложнится, поскольку вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса.

Вместе с тем Левченко считает, что если властям Украины все же удасться «реинтегрировать» неподконтрольный им Донбасс, то они получат большое преимущество.

Он также подчеркнул, что Крым нельзя выбрасывать из инфополя украинского общества, поскольку это, возможно, «вопрос жизни и смерти для государства».

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать легитимность нового правительства, в результате чего было решено провести референдум, по итогам которого подавляющее число избирателей высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на народное волеизъявление, украинские власти считают Крым своей «временно оккупированной территорией».

Новую киевскую власть отказались признавать и жители Донецкой и Луганской областей, провозгласив себя ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них силовую операцию, которая продолжается до сих пор.