Прямой эфир

В Киеве раскрыли план Б по возвращению Донбасса

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возвращение территорий, которые потеряла Украина, должно происходить в обратном порядке — сначала Донбасс, а потом Крым. Такое мнение высказал экс-украинский посол в Хорватии, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко в интервью газете «Апостроф».

Донбасс готовится к обороне
В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ

«Сначала мы должны вернуть край горняков, а тогда уже взяться за Крым. Если Россия заблокирует мирный план по возвращению Донбасса, то это и есть план Б украинской стороны — переходим к Крыму», — сказал политик, добавив, что тогда ситуация для Москвы осложнится, поскольку вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса.

Вместе с тем Левченко считает, что если властям Украины все же удасться «реинтегрировать» неподконтрольный им Донбасс, то они получат большое преимущество.

Он также подчеркнул, что Крым нельзя выбрасывать из инфополя украинского общества, поскольку это, возможно, «вопрос жизни и смерти для государства».

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать легитимность нового правительства, в результате чего было решено провести референдум, по итогам которого подавляющее число избирателей высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на народное волеизъявление, украинские власти считают Крым своей «временно оккупированной территорией».

Новую киевскую власть отказались признавать и жители Донецкой и Луганской областей, провозгласив себя ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них силовую операцию, которая продолжается до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-президент Украины призвал дать свободу Донбассу
Эксперт оценил возможность возвращения ЛНР в состав Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017