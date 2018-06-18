Прямой эфир

Экс-президент Украины призвал дать свободу Донбассу

0
Фото: ТАСС/Максим Никитин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Донбасс готовится к обороне
В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ

«Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной — они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно», — цитирует Кравчука «Украинская правда». 

По мнению экс-президента, Киеву следует подумать над тем, чтобы предоставить неподконтрольному региону определенную автономию. В качестве иллюстрации своего предложения он привел в пример цитату украинского писателя Олеся Гончара, который писал, что ради спокойного развития Украины нужно отрезать от нее «раковую опухоль — Донбасс».

Сам Кравчук считает, что неэффективно возвращать те части, которые уже фактически отделились, и в этой ситуации следует применить «другие возможности».

В феврале 2014 года на Украине сменилась власть, которую отказались признавать жители Донецкой и Луганской областей, провозгласив себя ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них силовую операцию, которая продолжается до сих пор.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Среди них — установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Ранее в июне в ЛНР заявили, что если Киев все-таки выполнит Минские соглашения, то республика может остаться в составе Украины, но при этом обрести «некоторую степень самостоятельности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт оценил возможность возвращения ЛНР в состав Украины
Киев убрал три поселка в Донбассе из списка неподконтрольных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017