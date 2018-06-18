Экс-президент Украины призвал дать свободу Донбассу

Попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной — они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно», — цитирует Кравчука «Украинская правда».

По мнению экс-президента, Киеву следует подумать над тем, чтобы предоставить неподконтрольному региону определенную автономию. В качестве иллюстрации своего предложения он привел в пример цитату украинского писателя Олеся Гончара, который писал, что ради спокойного развития Украины нужно отрезать от нее «раковую опухоль — Донбасс».

Сам Кравчук считает, что неэффективно возвращать те части, которые уже фактически отделились, и в этой ситуации следует применить «другие возможности».

В феврале 2014 года на Украине сменилась власть, которую отказались признавать жители Донецкой и Луганской областей, провозгласив себя ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них силовую операцию, которая продолжается до сих пор.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Среди них — установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Ранее в июне в ЛНР заявили, что если Киев все-таки выполнит Минские соглашения, то республика может остаться в составе Украины, но при этом обрести «некоторую степень самостоятельности».