В Крыму отреагировали на слова Кравчука о возврате полуострова Украине

Россия может добровольно вернуть Крым Украине из-за «колоссальных затрат», которые требуются для полуострова. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Украинской правде».

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию», — сказал политик.

Он добавил, что передача полуострова под контроль Украины произойдет в результате международного давления и необязательно в ближайшее время.

По мнению зампреда комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, такие сомнительные заявления часто слышатся со стороны сопредельной территории Украины, но на это не стоит обращать внимания.

«На сегодняшний день Крым живет и развивается очень динамично. А ставить вопрос о его возвращении в состав Украины попросту некорректно. Крымчане никогда этого не позволят», — приводит слова крымского политика RT.

Похожее мнение озвучил в эфире радио Sputnik коллега Гемпеля, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он подчеркивает, что Крым всегда останется российским и многие украинцы это понимают.

«Сегодня нет никаких условий, при которых Российская Федерация «вернула» бы Крым в состав Украины. Ведь это не мешок с картошкой, это два с половиной миллиона человек, которые сделали свой практически единогласный выбор в 2014 году», — цитирует Ганжару агентство «РИА Новости».

Он добавил, что возвращение полуострова в состав России стало восстановлением исторической справедливости. Депутат также обратил внимание на то, что на Украине приближается избирательная кампания 2019 года, поэтому различные политические силы пытаются спекулировать крымским вопросом.

По поводу прогноза 84-летнего Кравчука возмутились и простые российские граждане. Так, интернет-пользователи призвали Киев раз и навсегда забыть о Крыме, а также напомнили, что страна превратилась в нищую и ждет очередного транша от Международного валютного фонда.

«С какой целью бывшие политические шумеры делают такие заявления? Напомнить о себе? РОССИЯ НИКОГДА НЕ ОТДАСТ КРЫМ!» — пишет в Twitter пользовательница с ником Россиянка.

«Кравчук — вы же нищие попрошайки. Какой Крым, вы сейчас-то побираетесь. Забудь НАВЕЧНО!!! А возрастные глупости подлечи», — добавил комментатор с ником Моряк.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором абсолютное число избирателей высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на народное волеизъявление, Киев считает Крым «временно оккупированной территорией».

Однако не все украинские политики считают, что Крым должен принадлежать Киеву. Так, глава Закарпатской области Геннадий Москаль признал, что полуостров всегда был чужим в составе Украины и выполнял лишь функцию офшорной зоны для политической верхушки страны.