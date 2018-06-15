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Украинский генерал Лопата призвал вырыть ров и «отрезать» Крым

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Фото: ТАСС/Сергей Козлов
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Украина должна выкопать ров на границе c Крымом и превратить его в остров, заявил бывший начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата. 

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«Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом», — приводит его слова украинская газета «Обозреватель». 

Генерал пояснил, что канал должен быть шириной порядка 100 м и иметь глубину, достаточную для прохода «любых высокотоннажных кораблей».

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.

Ранее в июне глава Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Крым всегда был чужим в составе Украины и выполнял функцию офшорной зоны для «верхов» страны.

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