Копнули глубже

В понедельник, 4 июня, в Крыму сообщили, что из-за установившейся в регионе засушливой погоды местные аграрии могут потерять часть урожая зерновых. Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в ответ на это заявил, что засуху на территории полуострова «устроила» Украина и напомнил о перекрытом украинской стороной Северо-Крымском канале. Однако в республике настаивают, что канал и поступавшая по нему днепровская вода к засухе в регионе отношения не имеют.

Как решали и решают вопрос с водоснабжением полуострова, и спасает ли канал от засухи граничащие с Крымом районы Украины, разбирался портал iz.ru.

Так в Крыму есть засуха или нет?

В Крыму действительно стоит засушливая погода. В понедельник, 4 июня, на сайте правительства Крыма было опубликовано сообщение о том, что в нескольких районах вводится режим чрезвычайной ситуации.

«В документе, опубликованном на Портале Правительства РК, сообщается, что с 9:00 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы РК единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории РК введён режим «чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Вероятнее всего, установившаяся там засушливая погода приведет к снижению урожая зерновых.

Вскоре после этого, во вторник, 5 июня, Мустафа Джемилев, депутат Верховной рады и один из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) «возложил» ответственность за засуху в Крыму на Украину. По его словам, сложившаяся на полуострове ситуация — результат перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

zasuha4 Мустафа Джемилев Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny

В Крыму, в свою очередь, объяснили, что к засухе привели сложные погодные условия, но отметили, с водоснабжением серьезных проблем в регионе нет.

«Ситуация связана в первую очередь с тем, что в Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырёх муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, сегодня с водоснабжением Крыма никаких проблем нет, угроза отсутствует», — цитирует сайт RT сенатора Госсовета Крыма Владислава Ганжару.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди пояснила порталу iz.ru, что зерновые и зернобобовые культуры, которым сейчас угрожает засуха, находятся на неорошаемых участках земли, поэтому к каналу и поступавшей из него днепровской воде никакого отношения не имеют.

«Удивительно, что Джемилев так радуется засухе в Крыму, понимая, что здесь проживают и крымские татары. Семьи которых — дети, старики, женщины. Он в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы у крымских татар было всё хорошо. Украинское правительство совершенно не думает об этнических украинцах, крымских татарах и представителях других народов», — отметила сенатор в разговоре с порталом iz.ru.

Что это вообще за канал?

Северо-Крымский канал был открыт в 1971 году. Его строительство велось десять лет — с 1961 года. Он был построен специально для того, чтобы доставлять воду с расположенного на Днепре Каховского водохранилища на засушливые территории Крыма и Херсонской области Украины.

zasuha1 Северо-Крымский канал Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Около 80% поступавшей по каналу воды шло на нужды сельского хозяйства. Еще около 20% отправлялось в местные водохранилища.

«Степная часть изрезана каналами для орошения, крупнейшим является Северо-Крымский канал», — говорится в докладе Республиканского комитета природы Крыма, опубликованном в 2013 году.

К 2014 году канал давал полуострову до 85% потребляемой здесь воды. Весной 2014 года, после проведения в Крыму референдума о присоединении к России, Украина закрыла часть шлюзов, отрезав от водоснабжения не только Крым, но и некоторые районы Херсонской области, располагавшиеся ближе к границе.

Тогда же началось возведение дамбы примерно в 15 км от полуострова — она начала работу в 2017 году. Предполагается, что это позволило вернуть доступ к днепровской воде районам Херсонской области.

И что с этим можно сделать?

Еще до перекрытия канала российские власти начали искать возможность отказаться от использования Северо-Крымского канала. В апреле 2014-го бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил президенту, что полностью перейти на самообеспечение полуостров сможет не раньше 2020 года.

Среди вариантов, которые рассматривались на тот момент — использование артезианских источников, реконструкция местной системы водоснабжения для повышения ее эффективности и применение более совершенных технологий. Например, капельного орошения в сельском хозяйстве.

zasuha2 Разрушенные железобетонные лотки оросительной системы на полях с озимыми в Нижегорском районе Крыма Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень тогда же рассказал журналистам, что его ведомство изучает возможность прокладки водопровода через Керченский пролив, а также предлагает заняться разработкой месторождений подземных вод в Джанкойском и Нижнегорском районах. Всего, по данным министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, в Крыму располагается 23 месторождения пресных, минеральных и термальных вод. Сергей Донской в 2014 году также отметил, что Крым исторически считался засушливым регионом, но всерьез водные ресурсы полуострова никто никогда не изучал. К тому же к 2014 году даже существующая инфраструктура нередко находилась в аварийном состоянии.

К весне 2015-го был разработан комплекс мер по решению проблем с водообеспечением полуострова, рассчитанный на срок до 2020 года. Потратить на него планировалось около 60 млрд рублей. В том же году в Крыму должны были начать строительство новых водохранилищ и водоводов, а также отремонтировать аварийную инфраструктуру.

Как проблему решают сейчас?

Перекрытие канала действительно сказалось на ситуации с водоснабжением. Особенно остро, как отмечали в Минстрое и Минприроды РФ, ситуация стояла в восточной части полуострова — в районе Феодосии, Керчи и Судака.

Сначала воду брали из запасов местных водохранилищ. Кроме того, в первые месяцы после перекрытия канала водой полуостров обеспечивало, в том числе, Минобороны.

zasuha3 Рыбаки на Симферопольском водохранилище в селе Лозовое в Крыму Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Практически сразу после перекрытия канала со стороны Украины его русло также начали использовать для подачи воды из нескольких подземных скважин, расположенных вдоль линии канала. Вероятнее всего, именно их имел в виду Мустафа Джемилев, когда говорил, что Россия вырыла несколько десятков «глубоких колодцев», чтобы подавать воду на сельскохозяйственные земли. Вода, поступавшая из них, в первую очередь, шла на обеспечение Керчи и Феодосии.

Для этого еще в 2015-2016 годах в Крыму были построены Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы. Кроме того, систему водохранилищ наиболее «сложной» восточной части полуострова объединили с помощью Новоивановского гидроузла. Использовать подземные источники пробуют и в степных селах — первая такая станция появилась в 2017 году.

В остальном же сейчас речь, в первую очередь, идет об оптимизации существующей системы: например, чистка заиленных водохранилищ позволила «сэкономить» довольно много воды, раньше тратившейся во время фильтрации.

А на Украине ситуация лучше?

Судя по украинским новостным ресурсам, проблема с засухой сейчас — общая и для Крыма, и для Украины. Поэтому к каналу она, видимо, действительно имеет мало отношения. Еще в 2017 году в «Укргидрометцентре» журналистам рассказали о проблемах с водным балансом на части территорий Украины.

«С 2015 года в Украине наблюдается тенденция к маловодию. У нас три года подряд количество осадков не восстанавливает водный баланс, образовавшийся в 2015 году – высохли плавни, пересохли малые реки, а в колодцах до сих пор грунтовые воды не поднимаются выше среднего уровня. Нас спасают только водохранилища», — цитирует РИА Новости слова начальника отдела агрометеорологии «Укргидрометцентра» Татьяны Адменко.

zasuha5 Фото: РИА Новости/Андрей Архипов

Кроме того, на украинских сайтах регулярно появляются сообщения о засухе в соседней с Крымом Херсонской области (ее тоже обслуживает Северо-Крымский канал). В июне 2017-го, например, по данным «Центра транспортных стратегий» местным аграриям из-за сухой погоды сбор пшеницы пришлось начать раньше обычного. В 2018-м о засухе начали говорить еще в апреле.

«В Херсонской области в течение апреля и в начале мая агрометеорологические условия были неудовлетворительными для вегетации озимых культур и начального роста ранних яровых культур. Из-за отсутствия продуктивных осадков и высоких дневных температур воздуха отмечается распространение и углубление почвенной засухи», — отмечалось в сообщении издания ХерсонOnline в конце мая.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Елена Ковалева заявила, что необычно засушливая погода стоит почти на всей территории страны.

«Таких экстремальных условий по обеспеченности почв влагой не наблюдалось на территории Украины уже в течение 40 лет. Характерной чертой нынешних условий является недостаток влаги в почве для нормальной вегетации растений в центральных и части северных областей», — отметила она в 2017 году.