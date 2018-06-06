Копнули глубже
В понедельник, 4 июня, в Крыму сообщили, что из-за установившейся в регионе засушливой погоды местные аграрии могут потерять часть урожая зерновых. Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в ответ на это заявил, что засуху на территории полуострова «устроила» Украина и напомнил о перекрытом украинской стороной Северо-Крымском канале. Однако в республике настаивают, что канал и поступавшая по нему днепровская вода к засухе в регионе отношения не имеют.
Как решали и решают вопрос с водоснабжением полуострова, и спасает ли канал от засухи граничащие с Крымом районы Украины, разбирался портал iz.ru.
Так в Крыму есть засуха или нет?
В Крыму действительно стоит засушливая погода. В понедельник, 4 июня, на сайте правительства Крыма было опубликовано сообщение о том, что в нескольких районах вводится режим чрезвычайной ситуации.
«В документе, опубликованном на Портале Правительства РК, сообщается, что с 9:00 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы РК единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории РК введён режим «чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.
Вероятнее всего, установившаяся там засушливая погода приведет к снижению урожая зерновых.
Вскоре после этого, во вторник, 5 июня, Мустафа Джемилев, депутат Верховной рады и один из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) «возложил» ответственность за засуху в Крыму на Украину. По его словам, сложившаяся на полуострове ситуация — результат перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.
Мустафа Джемилев
В Крыму, в свою очередь, объяснили, что к засухе привели сложные погодные условия, но отметили, с водоснабжением серьезных проблем в регионе нет.
«Ситуация связана в первую очередь с тем, что в Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырёх муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, сегодня с водоснабжением Крыма никаких проблем нет, угроза отсутствует», — цитирует сайт RT сенатора Госсовета Крыма Владислава Ганжару.
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди пояснила порталу iz.ru, что зерновые и зернобобовые культуры, которым сейчас угрожает засуха, находятся на неорошаемых участках земли, поэтому к каналу и поступавшей из него днепровской воде никакого отношения не имеют.
«Удивительно, что Джемилев так радуется засухе в Крыму, понимая, что здесь проживают и крымские татары. Семьи которых — дети, старики, женщины. Он в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы у крымских татар было всё хорошо. Украинское правительство совершенно не думает об этнических украинцах, крымских татарах и представителях других народов», — отметила сенатор в разговоре с порталом iz.ru.
Что это вообще за канал?
Северо-Крымский канал был открыт в 1971 году. Его строительство велось десять лет — с 1961 года. Он был построен специально для того, чтобы доставлять воду с расположенного на Днепре Каховского водохранилища на засушливые территории Крыма и Херсонской области Украины.
Северо-Крымский канал
Около 80% поступавшей по каналу воды шло на нужды сельского хозяйства. Еще около 20% отправлялось в местные водохранилища.
«Степная часть изрезана каналами для орошения, крупнейшим является Северо-Крымский канал», — говорится в докладе Республиканского комитета природы Крыма, опубликованном в 2013 году.
К 2014 году канал давал полуострову до 85% потребляемой здесь воды. Весной 2014 года, после проведения в Крыму референдума о присоединении к России, Украина закрыла часть шлюзов, отрезав от водоснабжения не только Крым, но и некоторые районы Херсонской области, располагавшиеся ближе к границе.
Тогда же началось возведение дамбы примерно в 15 км от полуострова — она начала работу в 2017 году. Предполагается, что это позволило вернуть доступ к днепровской воде районам Херсонской области.
И что с этим можно сделать?
Еще до перекрытия канала российские власти начали искать возможность отказаться от использования Северо-Крымского канала. В апреле 2014-го бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил президенту, что полностью перейти на самообеспечение полуостров сможет не раньше 2020 года.
Среди вариантов, которые рассматривались на тот момент — использование артезианских источников, реконструкция местной системы водоснабжения для повышения ее эффективности и применение более совершенных технологий. Например, капельного орошения в сельском хозяйстве.
Разрушенные железобетонные лотки оросительной системы на полях с озимыми в Нижегорском районе Крыма
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень тогда же рассказал журналистам, что его ведомство изучает возможность прокладки водопровода через Керченский пролив, а также предлагает заняться разработкой месторождений подземных вод в Джанкойском и Нижнегорском районах. Всего, по данным министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, в Крыму располагается 23 месторождения пресных, минеральных и термальных вод. Сергей Донской в 2014 году также отметил, что Крым исторически считался засушливым регионом, но всерьез водные ресурсы полуострова никто никогда не изучал. К тому же к 2014 году даже существующая инфраструктура нередко находилась в аварийном состоянии.
К весне 2015-го был разработан комплекс мер по решению проблем с водообеспечением полуострова, рассчитанный на срок до 2020 года. Потратить на него планировалось около 60 млрд рублей. В том же году в Крыму должны были начать строительство новых водохранилищ и водоводов, а также отремонтировать аварийную инфраструктуру.
Как проблему решают сейчас?
Перекрытие канала действительно сказалось на ситуации с водоснабжением. Особенно остро, как отмечали в Минстрое и Минприроды РФ, ситуация стояла в восточной части полуострова — в районе Феодосии, Керчи и Судака.
Сначала воду брали из запасов местных водохранилищ. Кроме того, в первые месяцы после перекрытия канала водой полуостров обеспечивало, в том числе, Минобороны.
Рыбаки на Симферопольском водохранилище в селе Лозовое в Крыму
Практически сразу после перекрытия канала со стороны Украины его русло также начали использовать для подачи воды из нескольких подземных скважин, расположенных вдоль линии канала. Вероятнее всего, именно их имел в виду Мустафа Джемилев, когда говорил, что Россия вырыла несколько десятков «глубоких колодцев», чтобы подавать воду на сельскохозяйственные земли. Вода, поступавшая из них, в первую очередь, шла на обеспечение Керчи и Феодосии.
Для этого еще в 2015-2016 годах в Крыму были построены Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы. Кроме того, систему водохранилищ наиболее «сложной» восточной части полуострова объединили с помощью Новоивановского гидроузла. Использовать подземные источники пробуют и в степных селах — первая такая станция появилась в 2017 году.
В остальном же сейчас речь, в первую очередь, идет об оптимизации существующей системы: например, чистка заиленных водохранилищ позволила «сэкономить» довольно много воды, раньше тратившейся во время фильтрации.
А на Украине ситуация лучше?
Судя по украинским новостным ресурсам, проблема с засухой сейчас — общая и для Крыма, и для Украины. Поэтому к каналу она, видимо, действительно имеет мало отношения. Еще в 2017 году в «Укргидрометцентре» журналистам рассказали о проблемах с водным балансом на части территорий Украины.
«С 2015 года в Украине наблюдается тенденция к маловодию. У нас три года подряд количество осадков не восстанавливает водный баланс, образовавшийся в 2015 году – высохли плавни, пересохли малые реки, а в колодцах до сих пор грунтовые воды не поднимаются выше среднего уровня. Нас спасают только водохранилища», — цитирует РИА Новости слова начальника отдела агрометеорологии «Укргидрометцентра» Татьяны Адменко.
Кроме того, на украинских сайтах регулярно появляются сообщения о засухе в соседней с Крымом Херсонской области (ее тоже обслуживает Северо-Крымский канал). В июне 2017-го, например, по данным «Центра транспортных стратегий» местным аграриям из-за сухой погоды сбор пшеницы пришлось начать раньше обычного. В 2018-м о засухе начали говорить еще в апреле.
«В Херсонской области в течение апреля и в начале мая агрометеорологические условия были неудовлетворительными для вегетации озимых культур и начального роста ранних яровых культур. Из-за отсутствия продуктивных осадков и высоких дневных температур воздуха отмечается распространение и углубление почвенной засухи», — отмечалось в сообщении издания ХерсонOnline в конце мая.
Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Елена Ковалева заявила, что необычно засушливая погода стоит почти на всей территории страны.
«Таких экстремальных условий по обеспеченности почв влагой не наблюдалось на территории Украины уже в течение 40 лет. Характерной чертой нынешних условий является недостаток влаги в почве для нормальной вегетации растений в центральных и части северных областей», — отметила она в 2017 году.