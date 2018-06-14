Трамп признал Крым российским перед лидерами G7

Президент США Дональд Трамп во время встречи c лидерами G7 заявил, что Крым является российской территорией, поскольку его жители говорят на русском языке. Такую информацию порталу BuzzFeed передали два дипломатических источника на условиях анонимности.

Американский лидер в ходе дискуссии во время ужина высказал несколько замечаний по вопросам внешней политики. В частности, он недоумевал, почему лидеры «группы семи» поддерживают Киев. Трамп обратил внимание политиков на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.

При этом не ясно, были ли слова Трампа шуткой или они означают кардинальную смену американского внешнеполитического курса.

Как отмечает издание, Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать данную информацию.

G7 –– объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.

Последняя встреча «семерки» состоялась в Квебеке 8–9 июня. Во время саммита президент Трамп заявил, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7. Он добавил, что некоторые участники хотят вернуть Москву в состав объединения.