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На Украине признали Крым чужой территорией

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Крым всегда был чужим в составе Украины и выполнял функцию офшорной зоны для «верхов» страны, заявил глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

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«Он был для Украины чужим. Крым для Украины — это была такая офшорная зона, где отмывалось всё награбленное, краденое. Всё в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали «верхи» — все, кто имел деньги», — приводит его слова украинское издание «Обозреватель».

Чиновник обратил внимание на то, что Верховная рада «кричала», что землю незаконно скупают, однако все проверки были безрезультатными. 

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство избирателей полуострова.

На Украине результаты народного волеизъявления не признали, однако в Москве настаивают на том, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.

Ранее в июне бывший генерал СБУ Василий Вовк признал, что Украина вряд ли вернет Крым в ближайшее время

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