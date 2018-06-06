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В Крыму назвали предательством идею Ефремова отдать Крымский мост

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Фото: youtube.com
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Актер Михаил Ефремов должен определиться: либо служить своими талантами России, либо отправиться к тем, кому он так легко готов раздавать народные богатства, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

Так он прокомментировал идею Ефремова  «помириться с Украиной», прозвучавшую в интервью журналисту Юрию Дудю. Артист предложил передать Киеву Крымский мост и организовать бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

«Таланты и профессионалы, безусловно, нужны нашей стране. А вот нужны ли нашей стране люди, которые так легко и бесшабашно готовы раздавать врагам то, что принадлежит всему российскому народу, это большой вопрос», — приводит его слова «РИА Новости»

По мнению Полонского, жить и зарабатывать в России, но служить интересам других — это предательство. 

Мост через Керченский пролив, связывающий территорию материковой России и Крым, был открыт 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина 19 км. 

Автомобильное движение по трассе запустили на следующий день. В начале октября планируется открыть движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года —  ж/д сообщение.

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