В Крыму назвали предательством идею Ефремова отдать Крымский мост

Актер Михаил Ефремов должен определиться: либо служить своими талантами России, либо отправиться к тем, кому он так легко готов раздавать народные богатства, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Так он прокомментировал идею Ефремова «помириться с Украиной», прозвучавшую в интервью журналисту Юрию Дудю. Артист предложил передать Киеву Крымский мост и организовать бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

«Таланты и профессионалы, безусловно, нужны нашей стране. А вот нужны ли нашей стране люди, которые так легко и бесшабашно готовы раздавать врагам то, что принадлежит всему российскому народу, это большой вопрос», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Полонского, жить и зарабатывать в России, но служить интересам других — это предательство.

Мост через Керченский пролив, связывающий территорию материковой России и Крым, был открыт 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина 19 км.

Автомобильное движение по трассе запустили на следующий день. В начале октября планируется открыть движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.