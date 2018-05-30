В МВД рассказали об анонимных угрозах взорвать Крымский мост

После открытия Крымского моста в полицию начали поступать анонимные сообщения о якобы готовящихся на нем терактах, рассказал замначальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов в ходе выступления на форуме «Безопасность на транспорте» в Петербурге.

«Ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы, ряд анонимных сообщений и звонков поступил в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», — приводит его слова ТАСС.

Представитель МВД добавил, что стражи порядка уже установили личности двух граждан, которые сообщили ложную информацию о терактах.

Транспортный переход через Керченский пролив открыли при участии президента РФ Владимира Путина 15 мая. Он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной, каждая длиной 19 км.

Через день по новой трассе начали ездить автомобили.В начале октября планируется запустить движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.

Между тем Крымский мост подвергается нападкам со стороны украинских властей. Так, в мае депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал уничтожить мост как объект «вражеской инфраструктуры», поскольку он соединяет Крым с «материковой частью страны-агрессора».