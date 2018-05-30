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В МВД рассказали об анонимных угрозах взорвать Крымский мост

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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После открытия Крымского моста в полицию начали поступать анонимные сообщения о якобы готовящихся на нем терактах, рассказал замначальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов в ходе выступления на форуме «Безопасность на транспорте» в Петербурге. 

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

«Ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы, ряд анонимных сообщений и звонков поступил в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», — приводит его слова ТАСС.

Представитель МВД добавил, что стражи порядка уже установили личности двух граждан, которые сообщили ложную информацию о терактах. 

Транспортный переход через Керченский пролив открыли при участии президента РФ Владимира Путина 15 мая. Он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной, каждая длиной 19 км. 

Через день по новой трассе начали ездить автомобили.В начале октября планируется запустить движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года —  ж/д сообщение.

Между тем Крымский мост подвергается нападкам со стороны украинских властей. Так, в мае депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал уничтожить мост как объект «вражеской инфраструктуры», поскольку он соединяет Крым с «материковой частью страны-агрессора».

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