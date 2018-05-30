Украинский политик призвал сжечь Москву

Россия является «империей варваров», чья цель состоит в разрушении всего, что они «не способны покорить, понять». Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и в связи с вышесказанным призвал сжечь Москву.

«Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь», — написал он в своем Facebook.

Продолжая свои гневные рассуждения, чиновник упрекнул «отдельных западных политиков» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и пригрозил им «московской ордой».

Украинские политики не в первый раз высказывают желание так или иначе навредить России. В мае депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал власти уничтожить Крымский мост как объект «вражеской инфраструктуры», поскольку соединяет Крым с «материковой частью страны-агрессора».

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина 19 км.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова поддержали это решение на референдуме. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и по-прежнему считает полуостров своим.