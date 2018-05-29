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Гройсман сравнил Россию с диким медведем

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Фото: РИА Новости/Владимир Гройсман
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сравнил отношения с Россией с попыткой завести дружбу с диким медведем.

«Отношения с Россией. Представьте, в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: давай дружить. Всем же очевидно, чем закончится такая дружба», — написал он в своем Twitter.

18 мая украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против российских юридических и физических лиц, причастных к «агрессии» против Украины. 

Спустя неделю Киев также попросил Запад усилить антироссийские санкции из-за воссоединения Крыма с РФ, которое произошло в 2014 году.

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