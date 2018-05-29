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Госдолг Украины достиг отметки в $77 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Государственный долг Украины на конец апреля составил $77,05 млрд, что в долларовом эквиваленте на 1% выше по сравнению с началом 2018 года. Такие данные приводятся в очередном отчете украинского министерства финансов.

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В целом за минувший год размеры государственных и гарантированных государством финансовых обязательств страны возросли на 7,5%, достигнув на конец декабря 2017 года $76,3 млрд, указывает ТАСС.

Как в начале мая заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в следующие четыре года страна должна погасить колоссальный долг в $27 млрд.

По подсчетам минфина, в рамках обслуживания госдолга Киеву предстоит выплатить $12,5 млрд до конца этого года, в 2019 году платежи составят $12,1 млрд, в 2020 — $10,2 млрд.

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