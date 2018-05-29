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В Госдуме ответили на слова Киева о потере госуправления на границе с Крымом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что официальная киевская пропаганда дала трещину, поскольку жители близлежащих к Крыму районов лично и по сарафанному радио узнали, как по-настоящему живет полуостров. 

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Так он прокомментировал слова постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина о том, что Киев теряет признаки государственного управления в некоторых районах у границы с полуостровом. Он винит в этом «массовые организованные преступные группировки», которые проводят антиукраинские акции и митинги.

«Жители Херсонщины, которые смогли лично убедиться в том, как живет российский полуостров, сегодня не позволяют промывать себе мозги. На сегодняшний день официальная киевская пропаганда дала трещину», — приводит слова Белика телеканал RT

Депутат добавил, что сегодня режим украинского президента Петра Порошенко оказался перед дилеммой: посадить в тюрьму население целой области, запретить всем разговаривать или продолжать винить во всем Россию, которая показала его гражданам, как можно жить по-другому.

Воссоединение Крыма и РФ произошло в 2014 году после того, как абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за его вхождение в состав России. Киевские власти отказались признавать итоги референдума и до сих пор считают полуостров своей территорией.

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