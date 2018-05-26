Украина попросит Запад усилить антироссийские санкции

Украина планирует направить США и Евросоюзу предложения по усилению антироссийских санкций из-за «оккупации» Крыма, а также собирается призвать к новым ограничениям в отношении компаний из Европы, работающих на полуострове. Об этом первый заместитель постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым Изет Гданов рассказал порталу Ukrinform.

Гданов отметил, что европейские компании, о которых идет речь, помогали России строить Крымский мост.

«Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США относительно введения санкций по отдельным субъектам — европейским компаниям, участвовавшим в строительстве Крымского моста», — сказал он.

18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России. На этой неделе на его сайте появилась информация о том, что «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали в санкционный список Киева.

Впервые Киев ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года. Они были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.

Полуостров Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги народного голосования.