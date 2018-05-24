Песков заявил об отсутствии «настоящей блокады» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что устроить «настоящую международную блокаду» такой системообразующей стране, как Россия, невозможно.

«Ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическими давлениями. Когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами», — заявил Песков в интервью НТВ.

Представитель Кремля отметил, что бизнесмены, как и политики, отдают себе отчет в том, что альтернативы диалогу в дипломатических и экономических отношениях нет. Свидетельством тому, в частности, является интерес представителей Франции к Международному экономическому форуму, который стартовал в Санкт-Петербурге 24 мая.

Санкции в отношении Москвы начали поэтапно вводиться рядом стран, в том числе США и государствами – членами Евросоюза, с 2014 года. Поводом для ограничительных мер послужил конфликт на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией. Российские власти в ответ ввели эмбарго на ряд продуктов из стран, поддержавших санкции, а также взяли курс на импортозамещение.