Помпео пообещал России еще больше санкций

Госсекретарь США Майк Помпео обозначил намерение Вашингтона и дальше расширять антироссийские санкции. С таким заявлением глава американского внешнеполитического ведомства выступил на слушаниях в Конгрессе.

«Я знаю, что в рамках закона «О противодействии противникам Америки путем санкций» было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других», — цитирует его «Интерфакс».

Вместе с тем Помпео отметил, что власти страны сейчас занимаются разработкой предложений, которые помогут избежать ущерба союзникам США от рестрикционных мер против России.

6 апреля минфин США внес в черный список 26 физических и 15 юридических лиц из России. В ответ депутаты Госдумы разработали законопроект об ответных мерах на недружественные действия Соединенных Штатов и других стран. Он был одобрен в окончательном, третьем, чтении 22 мая. Кроме того, парламентарии изучают возможность приравнять содействие и пособничество в введении антироссийских санкций к государственной измене.