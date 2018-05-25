Аксенов назвал санкции против Крыма бесполезными
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал санкции против полуострова бесполезным инструментом. По его словам, введенные Западом ограничительные меры никакого негативного влияния на регион не оказали, но и пользы такое «противостояние» никому не принесло.
«В данном случае больше можно говорить, наверное, об упущенных возможностях. Иностранного бизнеса при Украине на территории республики Крым не было в связи с колоссальной коррумпированностью органов украинской власти», — приводит его слова «РИА Новости».
Аксенов отметил, что в те времена невозможно было войти на территорию республики без взяток.
В марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, участники которого практически единогласно высказались за вхождение полуострова в состав России. Украина по-прежнему считает эту территорию своей, но временно оккупированной. При этом российское руководство неоднократно подчеркивало, что плебисцит прошел в соответствии со всеми международными нормами, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».
США, Евросоюз и их союзники ввели санкции против РФ четыре года назад после событий на Украине. Прошлым летом Совет ЕС продлил ограничительные меры. 22 мая 2018 года документ о возможном их продлении был внесен в повестку заседания рабочей группы ЕС по международным отношениям. Решение по санкциям должно быть принято советом единогласно до 23 июня.