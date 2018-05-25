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Аксенов назвал санкции против Крыма бесполезными

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал санкции против полуострова бесполезным инструментом. По его словам, введенные Западом ограничительные меры никакого негативного влияния на регион не оказали, но и пользы такое «противостояние» никому не принесло.

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«В данном случае больше можно говорить, наверное, об упущенных возможностях. Иностранного бизнеса при Украине на территории республики Крым не было в связи с колоссальной коррумпированностью органов украинской власти», — приводит его слова «РИА Новости».

Аксенов отметил, что в те времена невозможно было войти на территорию республики без взяток.

В марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, участники которого практически единогласно высказались за вхождение полуострова в состав России. Украина по-прежнему считает эту территорию своей, но временно оккупированной. При этом российское руководство неоднократно подчеркивало, что плебисцит прошел в соответствии со всеми международными нормами, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».

США, Евросоюз и их союзники ввели санкции против РФ четыре года назад после событий на Украине. Прошлым летом Совет ЕС продлил ограничительные меры. 22 мая 2018 года документ о возможном их продлении был внесен в повестку заседания рабочей группы ЕС по международным отношениям. Решение по санкциям должно быть принято советом единогласно до 23 июня.

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