Лавров рассказал о попытках Киева заслужить расположение Запада

Власти Украины при помощи русофобской кампании планируют добиться расположения Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда мы наблюдаем эту русофобскую шумиху (на Украине) — разорвать дипломатические отношения, выйти из всех договоренностей в рамках СНГ, в том числе из тех, которые затрагивают простых граждан, — это просто показывает, что на этой антироссийской ноте пытаются завоевать дополнительно расположение Запада, — приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что при помощи русофобии Киев также пытается компенсировать свое нежелание и неспособность осуществлять требуемые западными странами реформы.

19 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ.