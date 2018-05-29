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Лавров рассказал о попытках Киева заслужить расположение Запада

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Власти Украины при помощи русофобской кампании планируют добиться расположения Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По дипломатическому протоколу
СНГ продолжит приглашать Украину на встречи и мероприятия организации, несмотря на заявления Петра Порошенко

«Когда мы наблюдаем эту русофобскую шумиху (на Украине) — разорвать дипломатические отношения, выйти из всех договоренностей в рамках СНГ, в том числе из тех, которые затрагивают простых граждан, — это просто показывает, что на этой антироссийской ноте пытаются завоевать дополнительно расположение Запада, — приводит его слова ТАСС

Министр добавил, что при помощи русофобии Киев также пытается компенсировать свое нежелание и неспособность осуществлять требуемые западными странами реформы. 

19 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. 

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