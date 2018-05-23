По дипломатическому протоколу

СНГ продолжит приглашать Украину на заседания и другие мероприятия содружества до тех пор, пока Киев официально не перестанет быть частью организации. Об этом «Известиям» сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Кроме того, недавнее поручение украинского президента Петра Порошенко о пересмотре соглашений, подписанных Украиной в рамках содружества, не говорит о принятии решения о полном выходе страны из объединения, отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе подписал указ об отзыве представителей страны изо всех уставных органов СНГ. При этом два собеседника в украинских дипломатических кругах в беседе с «Известиями» заявили, что Киев больше не желает получать никаких официальных приглашений от СНГ. Эту информацию также подтвердил и источник «Известий» в структуре содружества. В исполкоме СНГ, однако, заявили, что будут и в дальнейшем отправлять Украине официальные приглашения на заседания и другие мероприятия, проходящие под эгидой организации.

— Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина в настоящее время находится в составе Содружества Независимых Государств, — заявил «Известиям» исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. — Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Тем не менее официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало.

Сергей Лебедев добавил, что государства содружества с сожалением восприняли бы выход Украины из СНГ, поскольку «нас связывают многолетние экономические, культурные и просто человеческие узы».

— Насколько мы знаем, президент Украины поручил проанализировать все договоры и соглашения, в которых Украина участвует в рамках СНГ, и выйти из тех, которые якобы невыгодны Украине. Характер этого поручения не говорит о принятии решения о полном выходе страны из содружества, поэтому давайте не будем торопиться и подождем официальных уведомлений, — сказал Сергей Лебедев.

После государственного переворота в 2014 году новое руководство страны неоднократно заявляло о намерении покинуть ряды содружества. Глава МИД Украины Павел Климкин недавно даже назвал выход из СНГ стратегической целью Киева. Кроме того, уже почти четыре года Украина отказывается платить членские взносы в СНГ.

Активизация «развода» с содружеством — лишь одно из проявлений антироссийской политики Киева последних лет, считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, Украина движется по пути, избранному «меньшинством правящих криминально-олигархических групп при поддержке улицы».

— Дело уже коснулось телевидения, литературы, кино, авиасообщения. Сейчас вспомнили об СНГ. На повестке у властей — железнодорожный транспорт, визы и даже разрыв дипотношений. Они понимают, что их время ограничено и надо сделать максимум возможного, не получая ответа от России, которая не предпринимает симметричных действий, так как они были бы направлены против ни в чем не виноватого большинства украинских граждан. А верхушка в Киеве не озабочена судьбой миллионов украинцев, — заявил «Известиям» украинский эксперт.

Последние события также связаны и со стартом предвыборной кампании, поскольку украинские политики ведут борьбу за антироссийский электорат, добавил эксперт.

Несмотря на демарш Киева, быстро покинуть ряды СНГ Украине вряд ли удастся. Для ускоренного выхода необходимо провести переговоры со всеми странами — участницами объединения, ранее пояснил «Известиям» постоянный представитель РФ при содружестве Андрей Шведов. А стандартная процедура, по его словам, согласно уставу СНГ, занимает 12 месяцев. Кроме того, общие для всех положения о выходе из соглашений содержатся и в Венской конвенции о праве международных договоров.