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В Киеве обнаружили «проблемы» Крымского моста

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Фото: Официальный сайт строительства Крымского моста/most.life
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Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что у России якобы возникли трудности из-за Крымского моста.

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

«Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве», — приводит его слова украинское издание «Обозреватель».

Бабин выразил уверенность, что «любой умный человек» понимает, что  любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идет по Керченскому проливу, может привести к «необратимым последствиям» для этого моста.

15 мая Крымский мост открыли при участии президента РФ Владимира Путина. Этот транспортный переход стал самым протяженным в РФ –– его длина 19 км. Он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной.

Через день по новой трассе начали ездить автомобили. 1 октября планируется запустить движение грузовиков, а в декабре 2019 года —  железнодорожное сообщение.

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