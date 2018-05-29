В Киеве обнаружили «проблемы» Крымского моста

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что у России якобы возникли трудности из-за Крымского моста.

«Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве», — приводит его слова украинское издание «Обозреватель».

Бабин выразил уверенность, что «любой умный человек» понимает, что любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идет по Керченскому проливу, может привести к «необратимым последствиям» для этого моста.

15 мая Крымский мост открыли при участии президента РФ Владимира Путина. Этот транспортный переход стал самым протяженным в РФ –– его длина 19 км. Он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной.

Через день по новой трассе начали ездить автомобили. 1 октября планируется запустить движение грузовиков, а в декабре 2019 года — железнодорожное сообщение.