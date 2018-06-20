ВСУ активизировали наступательные действия в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова активизировали наступление в зоне конфликта в Донбассе, сообщает штаб «Операции объединенных сил» (ООС) на своей странице в Facebook.

Так, силовики заняли и оборудовали в полном объеме «позиции боевого охранения» до 2 км на участке обороны одной из бригад первого эшелона». То есть они продвинулись вперед от занимаемых ими рубежей на 2 км около села Желобок Луганской области.

Как подчеркнули в штабе ООС, эта операция проходила в режиме абсолютной секретности и заняла около двух недель. Отмечается, что потерь среди ВСУ нет.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года: жители региона отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них антитеррористическую операцию (АТО).

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата АТО (антитеррористической операции) на «Операцию объединенных сил». Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

18 июня представители ДНР обвинили ВСУ в переброске в зону конфликта в Донбассе реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Помимо этого, появилась информация о том, что они организовали в неподконтрольном Киеву регионе так называемую коммерческую охоту на людей.