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Путин и Порошенко поговорили по телефону

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и лидер Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, разговор состоялся», — сказал он.

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Стороны обсудили состояние здоровья осужденных в России граждан Украины, а также договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных, сообщила пресс-служба украинского президента.

29 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что она или сотрудники ее аппарата навестят осужденного в России по статье о терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку. Также она обратилась в профильные органы Украины с просьбой разрешить ей посетить российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.

25 августа 2015 года суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Также на 10 лет был осужден его помощник Александр Кольченко, еще два фигуранта дела получили по семь лет заключения.

15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день украинские силовики задержали главу портала Кирилла Вышинского, а спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене. Журналиста арестовали на два месяца. Российские власти осудили действия украинских силовиков, назвав их возмутительными и вопиющими. 8 июня адвокат Вышинского сообщил об ухудшении его здоровья, который в настоящий момент находится в херсонском СИЗО.

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