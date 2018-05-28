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Режиссер Сенцов согласился на поддерживающую терапию из-за голодовки

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Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в исправительной колонии голодовку, начал получать поддерживающую терапию. Об этом сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Отмечается, что режиссер находится под наблюдением медиков. В настоящее время он начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие. Состояние здоровья Сенцова оценивается как «удовлетворительное». За время отказа от пищи медики не зафиксировали ухудшения состояния здоровья режиссера. Помимо прочего, с ним «проводятся беседы» о негативном влиянии голодовки на организм.

Ранее сестра Олега Сенцова рассказала, что к объявленной ее братом голодовке присоединился украинский заключенный Александр Шумков, содержащийся в Брянске.

Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе. 25 августа 2015 года приговор в отношении него за подготовку терактов в Крыму вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

На прошлой неделе власти Киева заявили, что рассматривают возможность обмена украинского режиссера на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, содержащегося в Херсоне по подозрению в госизмене.

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