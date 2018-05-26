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Сестра украинского режиссера Сенцова рассказала о его состоянии

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Украинский режиссер Олег Сенцов, 14 мая объявивший в колонии голодовку, находится в стабильном состоянии, рассказала его сестра Наталья Каплан.

«На данный момент состояние у Олега стабильное, то есть ни хорошо, ни плохо», — заявила Каплан в эфире телеканала «112 Украина» в субботу, 26 мая. К объявленной Сенцовым голодовке присоединился украинский заключенный Александр Шумков, содержащийся в Брянске, отметила она.

Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе, в 2015 году приговор в отношении него за подготовку терактов в Крыму вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

На этой неделе киевские власти заявили, что готовы рассмотреть вариант обмена украинца Олега Сенцова, заключенного в российской тюрьме, на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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