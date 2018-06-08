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Адвокат рассказал об ухудшении здоровья Вышинского в СИЗО

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Фото: РИА Новости
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Адвокат руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский посетил его в херсонском СИЗО и отметил ухудшение его здоровья из-за плохого питания.

«Существенных жалоб у него нет, но есть ухудшение состояния здоровья, вызванное плохим питанием. Дело в том, что ему нужно особое питание», — цитирует Доманского «РИА Новости».

Адвокат добавил, что сейчас Вышинскому требуется осмотр врача.

Также, по его словам, журналист «подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству».

15 мая Вышинскогo задержали у подъезда его дома в Киеве. Два дня спустя суд в Херсоне, куда доставили журналиста, арестовал его на два месяца по обвинению в госизмене.

1 июня журналист сообщил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина

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