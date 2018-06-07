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Путин рассказал о разнице между делами Вышинского и Сенцова

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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Российские власти пока не думали об обмене задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского на отбывающего наказание в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Президент добавил, что рассчитывает на освобождение Вышинского, в том числе под давлением международных организаций.

Путин подчеркнул, что обвинения Вышинскому и Сенцову несопоставимы. Вышинского обвинили в госизмене за то, что он выполнял свои профессиональные функции, Сенцова же признали виновным в подготовке теракта.

29 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Сенцова на Вышинского никто не поднимал. «Президент четко сказал, что он (Сенцов) осужден, он отбывает наказание. Он осужден за участие в подготовке теракта. Это очень серьезное обвинение», — добавил он.

Вышинский, руководитель портала «РИА Новости Украина», был задержан в Киеве 15 мая. Его обвинили в госизмене и арестовали. Российская сторона требует снять с него все обвинения.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. В августе следующего года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов.

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